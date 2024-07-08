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Главное Политика

Названо место следующей встречи Гафаровой и Симоняна

Названо место следующей встречи Гафаровой и Симоняна

Согласно предварительной договоренности, следующая встреча главы парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой и спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна состоится в октябре этого года в Женеве.

Об этом Sputnik Армения сообщил помощник армянского спикера Мовсес Арутюнян.

Предыдущая встреча Гафаровой и Симоняна состоялась 17 мая в рамках первого заседания подготовительной комиссии Шестого всемирного саммита глав парламентов Межпарламентского союза (IPU).

«Именно тогда была достигнута предварительная договоренность о встрече в Женеве в октябре этого года», – сказал Арутюнян.

Отметим, что это будет третья по счету встреча руководителей законодательных органов Азербайджана и Армении. Первая встреча состоялась в конце марта в Женеве, вторая – там же в мае.

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