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Внимание! Не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе

Внимание! Не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе

Синоптики рекомендовали населению не находиться долго на открытом воздухе на фоне ожидаемой жары в Баку и на Абшеронском полуострове.

Об этом говорится в медико-метеорологическом прогнозе Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, на Абшеронском полуострове 8 июля ожидается преобладание слабых ветров и застойная погода в отдельные часы, вызванная жарой дискомфорт, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей.

«Не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе во второй половине дня», – отметили в ведомстве.

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