Мост, находящийся на трассе из Армении в Грузию, будет передан Азербайджану |
Орбан анонсировал «новый сюрприз» по пути в Баку |
ВОЗ отнесла тальк к вероятно вызывающим рак веществам |
Ильхам Алиев: Наказание Мериха несправедливо, желаю сборной Турции победы в игре с Нидерландами |
Азербайджанец Пезешкиан победил на выборах президента Ирана |
Сказал – значит сделал: Алиев выполнил обещание, данное Эрдогану в день подписания Шушинской декларации (видео) |
СМИ: Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay» |
Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии |
Орбан обсудил с Путиным способы прекращения войны в Украине: «Европе нужен мир» (видео) |
Главное Мир

Хаменеи обратился к новому президенту Ирана Пезешкиану

Хаменеи обратился к новому президенту Ирана Пезешкиану

Религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал нового президента Ирана Масуда Пезешкиана продолжить курс своего предшественника Эбрахима Раиси. Его слова приводит «Интерфакс».

Подчеркивается, что продолжение прежнего курса приведет «к процветанию народа Ирана и к успехам нашей страны».

Пезешкиан является представителем иранских реформистов, и уже заявил о готовности сотрудничать с иранскими политическими силами невзирая на разницу в убеждениях, в то время как его предшественник Раиси был ярким представителем ультраконсерваторов.

6 июля избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, проведенных после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Теги:
Из этой рубрики
Ле Пен заявила, что премьер от ее партии не допустит использование оружия для ударов по России
Мир

Ле Пен заявила, что премьер от ее партии не допустит использование оружия для ударов по России

2024/07/06, 17:13
Хаменеи обратился к новому президенту Ирана Пезешкиану
Мир

Хаменеи обратился к новому президенту Ирана Пезешкиану

2024/07/06, 16:45
Орбан анонсировал «новый сюрприз» по пути в Баку
Мир

Орбан анонсировал «новый сюрприз» по пути в Баку

2024/07/06, 16:32
ВОЗ отнесла тальк к вероятно вызывающим рак веществам
Мир

ВОЗ отнесла тальк к вероятно вызывающим рак веществам

2024/07/06, 16:08
Зурабишвили: Перенос учений США угрожает обороноспособности Грузии
Мир

Зурабишвили: Перенос учений США угрожает обороноспособности Грузии

2024/07/06, 16:00
Казахстан начал задерживать российские фуры
Мир

Казахстан начал задерживать российские фуры

2024/07/06, 15:38
Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Мир

Орбан рассказал о переговорах с Путиным

2024/07/06, 15:32
Зеленский: Украине уже удалось вернуть из плена 3310 украинцев
Мир

Зеленский: Украине уже удалось вернуть из плена 3310 украинцев

2024/07/06, 14:12
Украина требует от МОК аннулирования приглашение на Олимпиаду для спортсменов из РФ
Мир

Украина требует от МОК аннулирования приглашение на Олимпиаду для спортсменов из РФ

2024/07/06, 13:38