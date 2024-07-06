Хаменеи обратился к новому президенту Ирана Пезешкиану

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Религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал нового президента Ирана Масуда Пезешкиана продолжить курс своего предшественника Эбрахима Раиси. Его слова приводит «Интерфакс».

Подчеркивается, что продолжение прежнего курса приведет «к процветанию народа Ирана и к успехам нашей страны».

Пезешкиан является представителем иранских реформистов, и уже заявил о готовности сотрудничать с иранскими политическими силами невзирая на разницу в убеждениях, в то время как его предшественник Раиси был ярким представителем ультраконсерваторов.

6 июля избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, проведенных после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.