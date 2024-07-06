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ВОЗ отнесла тальк к вероятно вызывающим рак веществам

ВОЗ отнесла тальк к вероятно вызывающим рак веществам

Международное агентство по изучению рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения отнесло тальк к вероятно вызывающим рак веществам, а акрилонитрил — к вызывающим рак. Об этом сообщает AFP.

Тальк — природный минерал, добывают во многих частях мира. Он содержится в детской присыпке и многих видах косметики. Наибольшему воздействию подвержены люди, которые работают с тальком.

Множество исследований показали, что тальк повышает риск рака яичников при использовании на половых органах. В некоторых исследованиях тальк мог быть загрязнен канцерогенным асбестом. Поэтому причинно-следственная связь между тальком и раком не была доказана. Однако ВОЗ признала, что в определенных условиях он вещество может повышать риск опухолей.

Решение отнести тальк к возможным канцерогенам было основано на «ограниченных доказательствах» того, что тальк может вызывать рак яичников у людей. На крысах были получены «достаточные доказательства», а на клетках — «убедительные доказательства».

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