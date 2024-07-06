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Азербайджан накроет 39-градусная жара

Азербайджан накроет 39-градусная жара

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 июля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако в течение дня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-65 и днем 35-40 процентов.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы. Преимущественно в горных и предгорных районах возможны сильные ливни и град, которые к вечеру постепенно прекратятся. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 35-39° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

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