Орбан и Мирзиёев укрепят венгерско-узбекских взаимоотношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в Шуше.
Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьер-министра Золтан Ковач в своем аккаунте в соцсети X.
“Лидеры отметили, что за последние годы венгерско-узбекское сотрудничество значительно развилось, поднявшись до уровня стратегического партнерства в 2021 году, когда между двумя странами были инициированы многочисленные экономические проекты”, – написал З.Ковач.
Он добавил, что в ходе встречи Орбан и Мирзиёев договорились о “новых направлениях сотрудничества” для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.
Встреча лидеров двух стран состоялась на полях неформального саммита Организации тюркоязычных государств (ОТГ), который начнет свою работу в ближайшее время.