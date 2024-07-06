Орбан и Мирзиёев укрепят венгерско-узбекских взаимоотношений

128 Просмотров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в Шуше.

Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьер-министра Золтан Ковач в своем аккаунте в соцсети X.

“Лидеры отметили, что за последние годы венгерско-узбекское сотрудничество значительно развилось, поднявшись до уровня стратегического партнерства в 2021 году, когда между двумя странами были инициированы многочисленные экономические проекты”, – написал З.Ковач.

Он добавил, что в ходе встречи Орбан и Мирзиёев договорились о “новых направлениях сотрудничества” для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Встреча лидеров двух стран состоялась на полях неформального саммита Организации тюркоязычных государств (ОТГ), который начнет свою работу в ближайшее время.