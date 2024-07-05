СМИ: Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay» |
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СМИ: Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay»

СМИ: Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay»

Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay», сообщает ресурс IDRW.

Как отмечает издание, данный запрос вызван использованием Азербайджаном израильских систем LORA во время войны в Карабахе в 2020 году.

Конкретные детали запроса Армении и ответ Индии неизвестны.

7 ноября 2023 года сообщалось, что Министерство обороны Индии провело успешное испытание квазибаллистической твердотопливной ракеты малой дальности Pralay.

Как сообщило оборонное ведомство, ракета была запущена с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша и успешно поразила учебную цель в заданном районе.

Pralay – квазибаллистическая мобильная ракета класса «земля – земля». Ее усовершенствованный вариант может изменять траекторию полета. Масса неядерной боеголовки ракеты составляет от 350 до 700 кг. Pralay предназначена для высокоточных ударов по центрам связи, пунктам ПВО и аэродромам противника обычными средствами поражения. Испытанная ракета способна поражать цели на удалении от 150 до 500 км. Дальность ее полета может быть увеличена. Над проектом по ее созданию с 2015 года работала Организация оборонных исследований и разработок.

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