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Пресечена попытка госпереворота в Кыргызстане

Пресечена попытка госпереворота в Кыргызстане

Спецслужбы Кыргызстана заявили о попытке госпереворота в стране, пишет «АКИpress» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

«Пресечена деструктивная группа, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки», — рассказали в спецслужбе.

По версии следователей, группировку сформировали из «лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию», какую именно — не уточняется. Задержаны пять человек.

В июне 2023 года в Бишкеке прошли массовые задержания подозреваемых в подготовке насильственного захвата власти. Сотрудники ГКНБ задержали более 20 человек. По словам собеседников Kaktus.media, известно, что «группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем», «задерживают всех активных участников».

15 января президент страны Садыр Жапаров сообщил, что в Киргизии предотвратили госпереворот, его готовили «те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов». Так он прокомментировал видео с главой строительной компании KG Group Имамидином Ташовым и активистом Тилекматом Куреновым, на котором они «обсуждали планы о совершении революции в Кыргызстане».

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