Боррель сделал экстренное заявление по поводу визита Орбана в Москву

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Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с экстренным заявлением «по поводу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

«Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

В настоящее время Венгрия является страной-членом ЕС, председательствующей в Совете на ротационной основе до 31 декабря 2024 года. Это не влечет за собой никакого внешнего представительства Союза.

Премьер Орбан не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы. Позиция ЕС в отношении агрессивной войны России против Украины отражена во многих заключениях Европейского совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, венгерский премьер-министр не представляет ЕС ни в какой форме», – говорится в заявлении.