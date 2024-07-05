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МВД приостановило работы по сносу жилых домов на улице Шахтахтинского

МВД приостановило работы по сносу жилых домов на улице Шахтахтинского

На основании поступившей информации об ущербе, нанесенном одной из строительных компаний жилым домам по улице Б. Шахтахтинского в Ясамальском районе, проводится расследование.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 5 июля около 00:49 гражданка Н. Наджафзаде сообщила в 102-й колл-центр МВД о сносе домов, который ведет строительная компания на данной территории. По имеющейся информации, сотрудники полиции обнаружили повреждения стен нескольких квартир по этому адресу без согласия жильцов.

По заявлению гражданки работа демонтажной компании была остановлена.

Процессуальные расследования по данному факту продолжаются.

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