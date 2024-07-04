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Спать под кондиционером опасно для здоровья

Спать под кондиционером опасно для здоровья

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения России Станислав Ионов предупредил, что спать под кондиционером опасно для здоровья.

Сон под включённым кондиционером может вызвать переохлаждение и, как следствие, привести к простуде, объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».

Он посоветовал не устанавливать кондиционер рядом с зоной, где стоит кровать, а также регулировать настройки прибора.

«Оптимальная температура для помещения — +20…+22 °С, на неё и необходимо настраивать кондиционеры», — резюмировал Ионов.

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