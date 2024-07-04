Спать под кондиционером опасно для здоровья

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Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения России Станислав Ионов предупредил, что спать под кондиционером опасно для здоровья.

Сон под включённым кондиционером может вызвать переохлаждение и, как следствие, привести к простуде, объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».

Он посоветовал не устанавливать кондиционер рядом с зоной, где стоит кровать, а также регулировать настройки прибора.

«Оптимальная температура для помещения — +20…+22 °С, на неё и необходимо настраивать кондиционеры», — резюмировал Ионов.