Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения России Станислав Ионов предупредил, что спать под кондиционером опасно для здоровья.
Сон под включённым кондиционером может вызвать переохлаждение и, как следствие, привести к простуде, объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».
Он посоветовал не устанавливать кондиционер рядом с зоной, где стоит кровать, а также регулировать настройки прибора.
«Оптимальная температура для помещения — +20…+22 °С, на неё и необходимо настраивать кондиционеры», — резюмировал Ионов.