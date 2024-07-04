Испанская кронпринцесса получила воинское звание

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Испанская кронпринцесса Леонор завершила год обучения в военной школе и получила свое первое воинское звание. Об этом сообщает Lavanguardia.

В частности, король Фелипе VI вручил принцессе две награды: звание второго лейтенанта и Большой крест военных заслуг с белой эмблемой. Теперь у принцессы Астурийской будет месяц отпуска.

В августе она переедет в Военно-морскую академию в Марине (Понтеведра), где продолжит военную подготовку, но уже на фрегате. В общей сложности Леонор должна провести три года на учебе: в армии, на флоте и в военно-воздушных силах, как это делал ее отец перед тем, как взойти на престол.

Этот опыт необходим монархам, чтобы стать верховными командующими вооруженными силами страны.