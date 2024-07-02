Сход селей в Дашкесане (видео) |
Осканян: Азербайджан всегда умел сохранять баланс |
Эйвазов: Для реализации «Большого возвращения» обеспечиваются порядок и безопасность (фото) |
Инициатива Орбана о прекращении огня не устроила Киев |
Посольство Ирана выражает Азербайджану благодарность |
У Путина анонсировали его встречу в Астане с Ильхамом Алиевым |
Песков: Трамп не знает, о чем говорит |
Резонансное заявление Пезешкиана: Никогда не разрешал своим детям говорить на персидском, мы говорили на турецком |
Армянские нарративы под правозащитным брендом |
Главное Общество

Азербайджан – на восьмом месте в СНГ по доле кибератак

Азербайджан - на восьмом месте в СНГ по доле кибератак

Азербайджан занял восьмое место в СНГ по доле кибератак, которая составила в первом квартале 2024 года 49,73%.

Об этом говорится в отчете «Ландшафт угроз для России и СНГ» компании Kaspersky.

C начала 2024 года самый высокий показатель среди стран Содружества у Таджикистан, где доля кибератак достигла 60,69%.

В соответствии с этой статистикой, Беларусь оказалась на втором месте – 59,79%, на третьей строчке Туркменистан – 59,55%, на четвертом месте Узбекистан – 58,74%. Далее следуют Кыргызстан (57,21%), Казахстан (54,62%), Россия (51,86%), Армения (44,21%).

Специалисты отмечают, что атакам подвергаются, в первую очередь, организации со слабой защитой, без привязки к конкретной индустрии, используя любые доступные инструменты в открытой сети. Также эксперты обращают внимание, что надо усиливать не только техническую защиту, но и цифровую грамотность.

Сферы, которые чаще всего подвергались кибератакам, выглядят следующим образом: финансы – 28%, строительство – 24%, производство – 14%, транспорт – 9%. При этом не снижают активности и группы, которые атакуют в целях шпионажа и финансовой выгоды – например, шифровальщики.

В тройку самых распространенных типов программ-вымогателей в I квартале вошли троянцы Dcryptor, Lockbit и Conti.

Отмечается, что растет количество атак, связанных с использованием социальной инженерии – обманные приемы, заставляющие пользователя выполнять на сайтах или в приложениях действия, которые могут нанести ему ущерб. Общее количество таких атак и пострадавших в большинстве стран региона растет от года к году.

Авторы отчета резюмируют, что все текущие тенденции в мире кибербезопасности, будь то количество мошеннических операций и продвинутых целевых атак, говорят о том, что использование социальной инженерии, как одного из основных методов компрометации вряд ли уменьшится в ближайшее время. И всегда нужно быть готовым к тому, что рано или поздно данный вектор атаки будет использован против вас.

Теги:
Из этой рубрики
Сход селей в Дашкесане (видео)
Общество

Сход селей в Дашкесане (видео)

2024/07/02, 21:38
Кибермошенники обещают гражданам бесплатный проезд в общественном транспорте
Общество

Кибермошенники обещают гражданам бесплатный проезд в общественном транспорте

2024/07/02, 20:58
Эйвазов: Для реализации "Большого возвращения" обеспечиваются порядок и безопасность (фото)
Общество

Эйвазов: Для реализации «Большого возвращения» обеспечиваются порядок и безопасность (фото)

2024/07/02, 20:11
ГЭЦ обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру
Общество

ГЭЦ обнародовал итоги вступительных экзаменов в магистратуру

2024/07/02, 20:00
Госагентство осуществляет ремонт дороги в Ясамальском районе (фото, видео)
Общество

Госагентство осуществляет ремонт дороги в Ясамальском районе (фото, видео)

2024/07/02, 19:28
Азербайджан - на восьмом месте в СНГ по доле кибератак
Общество

Азербайджан – на восьмом месте в СНГ по доле кибератак

2024/07/02, 19:05
Спасатели задействовали самолет для поисков утопленника в Загатальском районе (видео)
Общество

Спасатели задействовали самолет для поисков утопленника в Загатальском районе (видео)

2024/07/02, 18:37
Азербайджан улучшил показатели подключения к мобильному интернету
Общество

Азербайджан улучшил показатели подключения к мобильному интернету

2024/07/02, 18:29
Azercell запустил новую кампанию со смартфонами OPPO!
Общество

Azercell запустил новую кампанию со смартфонами OPPO!

2024/07/02, 17:48