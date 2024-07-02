Шахбазов согласовал с главой CESI совместное мероприятие в рамках COP29 (фото)

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Азербайджан и итальянская компания CESI обсудили сотрудничество по «зеленому энергетическому коридору».

Согласно информации Министерства энергетики, в рамках визита министра энергетики Пярвиза Шахбазова в Италию состоялась расширенная встреча под руководством исполнительного директора компании CESI Никола Мелчиотти.

Были представлены презентации о деятельности CESI, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний в области энергетики, технологий и инноваций, в более чем 70 странах.

На встрече обсуждался процесс технико-экономического обоснования «Зеленого энергетического коридора между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией» и вопросы сотрудничества по подключению мощностей возобновляемой энергии к сети. Говорилось о важности «зеленых энергетических» связей для обеспечения энергетической безопасности и энергетического перехода на широкой географической территории. В ходе встречи также согласовано проведение совместного мероприятия в рамках COP29.

Министр также посетил лабораторию компании CESI, где ознакомился с различными видами испытаний, направленных на обеспечение надежности и безопасности электрических компонентов и систем.