Резонансное заявление Пезешкиана: Никогда не разрешал своим детям говорить на персидском, мы говорили на турецком |
Армянские нарративы под правозащитным брендом |
Города Турции охватили антисирийские погромы, турки врываются в дома к беженцам (обновлено, видео) |
Португалия лишь в серии пенальти одолела Словению (фото) |
Нидерланды разрешили отправку десятков F-16 в Украину |
В Азербайджане отмечается День полиции |
Высокий суд принял меры в отношении рабского труда уйгуров |
Мирзоян: Открытие коммуникаций на Южном Кавказе поспособствует миру и стабильности |
Блинкен заявил об «исключительной возможности» для заключения мира между Баку и Ереваном |
Главное Мир

Главный раввин Парижа призвал уезжать из Франции

Главный раввин Парижа призвал уезжать из Франции

Главный раввин Большой синагоги Парижа Моше Себбаг призвал уезжать из Франции после выборов.

«Сегодня ясно, что у евреев во Франции нет будущего, — сказал газете Jerusalem Post Моше Себбаг. — Я советую каждому молодому человеку уезжать в Израиль или в более безопасную страну. Многие еврейские семьи раньше не могли и подумать голосовать за “Национальное объединение”, но в последнее время левые стали антисемитами. Евреи оказались посередине и не знают, кто их больше ненавидит».

По словам Себбага, левые поддерживают массовую иммиграцию во Францию. Но многие мигранты, особенно мусульмане, не готовы становиться частью французского общества. Среди них сильны антисемитские настроения.

Теги:
Из этой рубрики
Украина хочет от Запада еще $10 млрд.
Мир

Украина хочет от Запада еще $10 млрд.

2024/07/02, 15:14
В Грузии разбился Су-25
Мир

В Грузии разбился Су-25

2024/07/02, 14:57
Главный раввин Парижа призвал уезжать из Франции
Мир

Главный раввин Парижа призвал уезжать из Франции

2024/07/02, 14:55
Bild: Шольц намеренно скрывает правду о состоянии Байдена
Мир

Bild: Шольц намеренно скрывает правду о состоянии Байдена

2024/07/02, 14:42
Резонансное заявление Пезешкиана: Никогда не разрешал своим детям говорить на персидском, мы говорили на турецком
Мир

Резонансное заявление Пезешкиана: Никогда не разрешал своим детям говорить на персидском, мы говорили на турецком

2024/07/02, 14:29
Кремль отреагировал на визит Орбана в Киев
Мир

Кремль отреагировал на визит Орбана в Киев

2024/07/02, 14:25
Макрон "пропал" после унижения
Мир

Макрон «пропал» после унижения

2024/07/02, 14:11
Лукашенко: Весь мир дрогнет
Мир

Лукашенко: Весь мир дрогнет

2024/07/02, 13:43
Стивен Сигал встретился с Жапаровым на озере Иссык-Куль
Мир

Стивен Сигал встретился с Жапаровым на озере Иссык-Куль

2024/07/02, 12:55