Главный раввин Парижа призвал уезжать из Франции

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Главный раввин Большой синагоги Парижа Моше Себбаг призвал уезжать из Франции после выборов.

«Сегодня ясно, что у евреев во Франции нет будущего, — сказал газете Jerusalem Post Моше Себбаг. — Я советую каждому молодому человеку уезжать в Израиль или в более безопасную страну. Многие еврейские семьи раньше не могли и подумать голосовать за “Национальное объединение”, но в последнее время левые стали антисемитами. Евреи оказались посередине и не знают, кто их больше ненавидит».

По словам Себбага, левые поддерживают массовую иммиграцию во Францию. Но многие мигранты, особенно мусульмане, не готовы становиться частью французского общества. Среди них сильны антисемитские настроения.