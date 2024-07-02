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Макрон «пропал» после унижения

Макрон "пропал" после унижения

Президент Франции Эмманюэль Макрон «пропал» после, того как победу в первом туре парламентских выборов одержала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в последний раз главу республики видели в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж за несколько часов перед оглашением результатов голосования. Он прогуливался с женой.

Отмечается, что во время предвыборной кампании советники Макрона просили его «не высовываться» из-за низкого рейтинга. Однако президент все  же выступил перед журналистами и предупредил об угрозе «гражданской войны» в стране в случае победы его конкурентов.

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