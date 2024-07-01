Что изменится с ростом цен на топливо

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Обосновывать необходимость повышения цен на топливо со стороны Тарифного совета сложно. Не только потому, что тема эта по большей части экономическая, хотя и имеет последствия социального характера, но и по той причине, что саму эту меру сложно назвать популярной среди населения. Однако рост цен на бензин разных марок и дизельное топливо состоялся, а вместе с ним параллельно повышена также и плата за проезд в таких видах общественного транспорта, как автобусы и метро. А следовательно, на то должны были быть какие-то веские причины.

Согласно официальной информации, прежде всего причиной повышения стало завершение большей части проектов по модернизации перерабатывающих мощностей SOCAR. Так, были окончены работы по строительству дизельных и бензиновых производственных установок на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева с целью доведения продукции до стандартов Евро-5. Например, сданы в эксплуатацию ряд общезаводских хозяйственных установок, технологических установок, и всё это, естественно, обошлось в немалые финансовые средства, поскольку оборудование покупалось за границей и стоило соответственно дорого.

Однако не на все цены поднялись. К примеру, если с 2014 года до настоящего времени внутренний спрос на автомобильный бензин марки АИ-95 обеспечивался за счет импорта по международным ценам, то теперь на рынок будет поступать топливо внутреннего производства. И чтобы покрыть расходы, правительству пришлось определить с 15 июля 2024 года стоимость 1 литра автомобильного бензина марки АИ-95 в размере 1,60 маната, что меньше на 40 копеек бензина той же марки импортного производства. Параллельно бензин AI-92 будет стоить 1,1 маната, а дизельное топливо подорожало с 0,8 маната до 1 маната.

Но действительно ли причина повышения стоимости топлива отечественного производства только лишь в желании компенсировать расходы, понесенные в связи с модернизацией нефтеперерабатывающих производств? Если посмотреть на общую картину макроэкономики страны, становится очевидным, что за нынешним ростом цен стоит более глобальная причина, упирающаяся в такие факторы, как инфляция и стимулирование экономики. Ведь известно, что именно инфляция при всей кажущейся пагубности воздействия действительно стимулирует экономику и подталкивает её к развитию. Каким образом? С одной стороны, очевидно, что повышение цен на топливо оказывает прямое влияние на покупательную способность домохозяйств, причём величина этого воздействия зависит от доли топлива в потреблении среднестатистического домохозяйства. Можно предположить, что со временем эффект повышения цен вынудит экономических агентов пересмотреть свои потребительские привычки, и спрос на топливо сократится.

Здесь, наверное, стоит пояснить, что под домохозяйствами прежде всего следует понимать небольшие фермерские хозяйства в регионах страны, где преимущественно в виде топлива используется дизельное топливо. Но как при этом быть с субсидиями, которые выдаются правительством этим фермерским хозяйствам? Согласно законодательству, 25% выдаваемых субсидий могут быть обналичены посредством банкоматов, 75% должны быть направлены на безналичную закупку удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и других средств сельхозпроизводства. Только на первичном этапе такого субсидирования на осеннюю посевную 2023/2024 года фермеры в Азербайджане получили субсидий на общую сумму 109,517 млн манатов, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом субсидии получили 263,992 тыс. фермеров, что выше по сравнению с данными 2022 года в 2,8 раза. То есть, по большому счёту воздействие роста цен на дизтопливо хоть и окажет влияние на фермерские хозяйства, однако благодаря госсубсидированию оно будет минимальным. К тому же следует учесть и тот фактор, что повышение объёма субсидий и увеличение его охвата новыми хозяйствами не привели раньше к существенному изменению цен на рынке на эту продукцию. Хотя должно было бы наоборот, поскольку поощрялся сегмент предложения на рынке.

Однако, говоря о субсидиях, прежде всего следует понимать фермеров, занятых посевами озимых и многолетних культур. Следовательно, здесь речь идёт уже об обеспечении продовольственной безопасности страны, что, собственно, и оправдывает стремление правительства оказывать таким сельхозпроизводителям помощь и стремление поощрить других заняться выгодными для государства видами агробизнеса.

Рассмотрим нынешнее повышение стоимости топлива с другой точки зрения. Если подходить к вопросу научного обоснования, то существуют два трансмиссионных канала изменения стоимости топлива на общий уровень цен в экономике – это шок совокупного предложения в виде косвенного эффекта и шок совокупного спроса, отражающий прямой эффект. В переводе на доступный и понятный язык сказанное означает: с одной стороны уменьшается покупательная способность населения, то есть спрос, а с другой – сужается предложение, потому как у предпринимателей растут хозяйственные расходы на выработку продукции. Вроде бы плохо для экономики и с этим утверждением спорить сложно. Но как быть с тем, что параллельно широкая денежная масса в манатах увеличилась на 13% и по состоянию на 1 июня этого года показатель составил 44,847 млрд манатов? Это уже реальный путь к серьёзной инфляции. И как быть с тем, что учетная ставка в стране была снижена с 8 процентов до 7,75 процентов? А ведь именно посредством учетной ставки удаётся контролировать инфляцию. И если она снижается, то значит хоть и незначительно, но рост цен будет стимулирован. С этой точки зрения, рост стоимости топлива следует рассматривать в качестве одного из механизмов монетарной политики, когда инфляция управляется путём воздействия на объёмы спроса и предложения.

Будет ли рост цен на продукцию на рынках страны заоблачным? Нет, конечно. Возможно, на первых порах и будет иметь место спекулятивная реакция рынка, но это временные меры, которые легко обуздать. На деле прогноз инфляции на 2024 год потому и оставлен правительством без изменений в пределах целевого показателя, что в нём уже учтено нынешнее повышение стоимости топлива. А прогноз на нынешний год очевидно в пределах однозначных величин и равен четырём (плюс или минус) двум процентам.

Максуд Салимов