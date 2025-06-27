Соединенные Штаты решили продлить до декабря текущего года разрешение на проведение с российскими банками финансовых операций, касающихся гражданской ядерной энергетики, в порядке исключения из режима своих санкций.

Об этом говорится в генеральной лицензии номер 115B, обнародованной Министерством финансов США.

В ней уточняется, что она будет действовать до 19 декабря. Действие документа распространяется на Банк России, НКЦ, а также Альфа-банк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, банк «Зенит», банк «Открытие» и банк «Санкт-Петербург». Кроме того, такие операции разрешаются с теми структурами, в которых они владеют «напрямую или косвенно, в индивидуальном или коллективном порядке» долями в 50% и более.