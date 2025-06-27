Подписано Соглашение между Азербайджаном и Китаем. В рамках визита в Нинбо министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с вице-президентом China Energy Engineering Corporation Limited (CEEC) Ху Лу, сообщает АПА.

Стороны обменялись мнениями по реализации Плана действий в рамках всестороннего стратегического партнерства в области возобновляемой энергетики.

В рамках встречи было подписано Соглашение об исследовании сети передачи электроэнергии Азербайджана с EPPEI.

Документ является важным шагом по развитию энергетической системы Азербайджана как гибкой, устойчивой инфраструктуры, адаптированной к возобновляемым источникам энергии.

С целью реализации Соглашения в Азербайджане будет создана Рабочая группа с участием соответствующих структур.