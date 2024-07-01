Чего боится Путин

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Россия наращивает разнообразные атаки в странах НАТО, ведя гибридную войну, пишет CNN. Как заявил старший преподаватель оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Род Торнтон, уже есть целая серия нападений, связанных с Россией: «За последние несколько месяцев определенно произошел рост количества этих конкретных видов операций. Это то, что русские наращивают».

Указывается, что, хотя все эти инциденты по отдельности могут выглядеть незначительными, в совокупности они представляют собой то, что эксперты по безопасности называют гибридной войной России с Западом.

В пример, в частности, приводятся попытка поджога автобусного гаража в Праге, поджоги Музея оккупации в Риге, склада в Лондоне, торгового центра в Варшаве.

«В апреле полиция Германии арестовала несколько человек, подозреваемых в планировании взрывов и поджогов, а французские власти начали антитеррористическое расследование после задержания подозреваемого изготовителя бомбы, который был ранен в результате неудачного взрыва», – говорится в публикации.

По мнению Торнтона, Россия прибегает к кампании саботажа в качестве альтернативы полномасштабной войне с НАТО, которая будет иметь катастрофические последствия для нее.

«Частью российской военной доктрины уже давно является попытка избежать попыток противостоять НАТО на поле боя, потому что они знают, что проиграют. Они предпринимают действия, которые находятся ниже порога вооруженного конфликта», – отметил он.

По его мнению, намеренно удерживая нападения ниже порога вооруженного конфликта, Россия надеется посеять больше разногласий внутри НАТО, поскольку нет четкого плана того, как действовать.

Исследователь России из американского Института изучения войны Николь Волков, считает, что главная цель России сейчас – сорвать потоки западной военной помощи Украине.

«Эти гибридные операции являются частью военных усилий России, направленных на ослабление решимости Запада поддержать Украину и подорвать единство внутри Запада».

Она не исключает, что в долгосрочной перспективе Россия может готовиться к более прямой конфронтации: «Россия проводит и проводила эти гибридные операции против НАТО, Запада и ЕС в тандеме с попытками улучшить свои обычные военные возможности для возможного будущего конфликта с НАТО».