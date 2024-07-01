Семья Байдена убеждает его не сниматься с выборов и обвинила помощников в провале на дебатах

95 Просмотров

Родственники президента США Джо Байдена обвиняют его помощников в провале американского лидера на теледебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, семья Байдена призвала президента уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачном выступлении. Среди них бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и личный адвокат президента Боб Бауэр. Источники отметили, что глава государства вряд ли последует этим советам в ближайшее время.

Как сообщили собеседники газеты, члены семьи Байдена настаивают на продолжении его избирательной кампании, особенно его жена Джилл и сын Хантер.