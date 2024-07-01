Украина наладила массовый выпуск дальнобойных дронов

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Украина серийно выпускает дальнобойные ударные дроны, которые используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии более 1000 км. Об этом в интервью изданию АрмияInform рассказал генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Он отметил, что у России огромные ресурсы и сверхмощная промышленность, поэтому украинцам пришлось стать более нелинейными и инновационными.

«Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать», – сказал директор госконцерна.

Он акцентировал, что достижения в некоторых сферах, где мы опережаем врага, стали возможны благодаря титаническим усилиям работников наших оборонных предприятий.

«То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы скорее овладеваем новыми для нас технологиями», – заявил гендиректор Укроборонпрома.