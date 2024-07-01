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Украина наладила массовый выпуск дальнобойных дронов

Украина наладила массовый выпуск дальнобойных дронов

Украина серийно выпускает дальнобойные ударные дроны, которые используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии более 1000 км. Об этом в интервью изданию АрмияInform рассказал генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Он отметил, что у России огромные ресурсы и сверхмощная промышленность, поэтому украинцам пришлось стать более нелинейными и инновационными.

«Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать», – сказал директор госконцерна.

Он акцентировал, что достижения в некоторых сферах, где мы опережаем врага, стали возможны благодаря титаническим усилиям работников наших оборонных предприятий.

«То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы скорее овладеваем новыми для нас технологиями», – заявил гендиректор Укроборонпрома.

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