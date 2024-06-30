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Эльнур Мамедов провел ряд встреч в Хорватии и дал интервью (фото)

Эльнур Мамедов провел ряд встреч в Хорватии и дал интервью (фото)

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым 27-29 июня 2024 года совершила рабочий визит в Хорватию для участия в этой стране в Дубровницком форуме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, в рамках участия в форуме замминистра Э.Мамедов выступил на панели «Панель лидеров. Соединяя точки: Надежные цепочки поставок и морская безопасность». В своем выступлении дипломат рассказал о масштабных энергетических проектах, реализованных нашей страной за последние 30 лет, и развитии транзитных возможностей.

Напомнив, что Азербайджан будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), замминистра проинформировал о сотрудничестве азербайджанской стороны с зарубежными партнерами в направлении развития возобновляемых источников энергии, включая проект «Черноморский подводный электрический кабель».

В ходе визита также был проведен ряд двусторонних встреч. На встрече с заместителем министра иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушичем были обсуждены актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, в том числе активизация политического диалога двух стран, вопросы развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетики, культуры, гуманитарной деятельности, разминирования. В этой связи была подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала в направлении дальнейшего расширения связей.

Заместитель министра Эльнур Мамедов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, проделанной работе в направлении продвижения мирной повестки, а также масштабных работах по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

Кроме того, Э.Мамедов встретился с начальником управления гражданской обороны МВД Хорватии Дамиром Трутом. На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-хорватские отношения успешно развиваются во многих сферах, в частности в области гуманитарного разминирования, которое является приоритетным для нашей страны, стороны также обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития в этом направлении.

Была подчеркнута важность укрепления сотрудничества и расширения обмена опытом между хорватскими компаниями, специализирующимися в области разминирования, и Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Заместитель министра также дал интервью хорватскому государственному телевидению HRT1.

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