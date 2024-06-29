Глава Следственного комитета РФ предложил запретить ношение никабов в России

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, поддержал предложение о запрете никабов в России.

Один из посетителей форума в разговоре с Бастрыкиным отметил, что власти стран Центральной Азии, в частности, Узбекистана, запрещают носить религиозную одежду, закрывающую лицо, и те, «кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России». Он поинтересовался у главы СК, возможно ли ввести подобный запрет в России.

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — выразил уверенность глава СК, говоря о закрытой религиозной одежде.

По его словам, недавние нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также в СИЗО в Ростове-на-Дону совершили исламисты. «Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — призвал Бастрыкин.

Глава Дагестана Сергей Меликов после теракта в республике выступил против никаба с точки зрения безопасности, отметив, что под ним могут скрываться мужчины, а женщины — проносить запрещенные предметы. В то же время он подчеркнул, что не считает ношение этой одежды признаком радикального исламизма.

Дискуссии вокруг религиозной одежды в России идут несколько лет, в частности, в 2012 году разгорелся скандал из-за ношения хиджаба в школах Ставропольского края. Этой весной обсуждения возобновились с новой силой. В частности, глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, заявил, что в стране нужно запретить ношение никаба, а депутаты Госдумы от «Новых людей» и КПРФ подготовили законопроекты, ограничивающие ношение одежды, которая скрывает лицо.

Российское Духовное управление мусульман сообщило, что готово поддержать предложение главы СПЧ, если официально будет доказана связь ношения никаба с ростом риска экстремизма. В МВД в ответ на запрос депутата от КПРФ Михаила Матвеева заявляли в апреле, что не располагают «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».