Тюркские страны развивают логистику и грузоперевозки

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Под эгидой Организации тюркских государств создали Альянс логистических центров и грузоперевозчиков, сообщают СМИ Узбекистана.

В Ташкенте подписали учредительные документы международной ННО «Альянс логистических центров и грузоперевозчиков» под эгидой ОТГ, назначили Генсека Альянса — представителя частного сектора Узбекистана Аскара Кадырова и членов Секретариата.

Новая структура будет содействовать развитию грузоперевозок и логистических центров в странах ОТГ.

Организация объединит юридических и физических лиц, занимающихся логистикой и грузоперевозками, инжиниринговыми работами и консультационными услугами в данной сфере.

Участникам встречи рассказали о задачах Альянса: расширении эффективного сотрудничества между крупными логистическими центрами, грузоперевозчиками, терминалами, морскими и сухопутными портами в тюркских странах, увеличении транспортно-логистического потенциала всего региона за счет внедрения инновационных решений.

Также речь шла о роли Альянса в процессе экономического роста стран-членов ОТГ.

Напомним, что членами ОТГ являются Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан. Узбекистан стал полноправным членом в 2019 году. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.