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Спецпредставитель: В Шуше уже действуют 20 предпринимателей

Спецпредставитель: В Шуше уже действуют 20 предпринимателей

В Шуше созданы условия для деятельности примерно 20 предпринимателей, среди которых и физические, и юридические лица. Об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии «Новые возможности для предпринимателей: Построим Карабах вместе».

Он отметил, что в Шуше в рамках государственно-частного партнерства на улице «Карабах» быстрыми темпами продолжается строительство 10 зданий, фундамент которых был заложен президентом Ильхамом Алиевым.

«8 из этих зданий строятся частными инвесторами, а 2 – Управлением государственного заповедника города Шуша. Отмечу, что на этот инвестиционный проект не тратятся государственные средства», – сказал Керимов.

По словам Керимова, до конца года в этих зданиях планируется наладить работу гостиниц, объектов общепита и торговых точек.

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