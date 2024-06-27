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Израиль может передать Украине через США до 8 систем ПВО Patriot

Израиль может передать Украине через США до 8 систем ПВО Patriot

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров. Издание отмечает, что хотя соглашение еще окончательно не согласовано, оно, вероятно, предполагает отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем на Украину.

В апреле Израиль заявил, что начнет вывод из эксплуатации своих восьми батарей Patriot, которым более 30 лет, и заменит их более совершенными системами. Но пока эти системы пока не были сняты с вооружения из-за опасений, что напряженность в отношениях с проиранской шиитской группировкой «Хезболла», которая находится в Ливане, может перерасти в полномасштабную войну, отмечает издание.

Киев сейчас располагает по меньшей мере четырьмя системами Patriot, которые были поставлены США и Германией, пишет FT. Украина неоднократно обращалась с просьбой поставить именно такие системы.

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