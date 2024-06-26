Учителя русского сектора из Азербайджана проходят обучение в Чечне

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В Чеченском государственном педагогическом университете (ЧГПУ) стартовали мероприятия Летней педагогической мастерской для учителей из Азербайджана.

Накануне представители вуза встретили в аэропорту Грозного 50 учителей русского сектора школ Азербайджана, ведущих обучение на русском языке, пишут чеченские СМИ.

«В течении недели азербайджанские педагоги получат возможность не только погрузиться в интерактивную образовательную среду, но и провести незабываемые дни в одном из красивейших регионов России, познакомиться с уникальной культурой чеченского народа.

Уже сегодня состоялось торжественное открытие Летней педагогической мастерской, включающей мастер-классы, тренинги, образовательные интенсивы, практики ресурсного состояния, проектные практики. К реализации образовательных и проектных интенсивов привлечены учителя-лауреаты и победители национального конкурса педагогического мастерства «Учитель года» и специалисты ЧГПУ. Все пройдет на инновационных площадках вуза.

Каждый день слушателей Летней педагогической мастерской начинается с утренней зарядки на свежем воздухе на берегу Грозненского водохранилища: разминка, подвижные игры, элементы йоги и фитнеса. Это помогает зарядиться энергией, так как впереди семь дней содержательных мероприятий», – отмечается в информации.

На торжественном открытии к азербайджанским учителям с приветственным словом обратился ректор ЧГПУ Исмаил Байханов. Он отметил, что для университета – честь принимать в своих стенах представителей братской Азербайджанской республики.

«Летняя педагогическая мастерская – уникальный проект, который поможет узнать друг друга поближе, обменяться опытом, обсудить возможное сотрудничество. Принимать у себя таких талантливых педагогов – большая ответственность. Я надеюсь, что эта неделя будет полезна не только вам. Для нас это тоже шанс обменяться опытом и получить новые знания в области педагогики», — сказал Исмаил Байханов.

С ответным приветствием к аудитории обратилась руководитель делегации азербайджанских учителей, заместитель директора школы Дунья при университете Хазар, координатор русского сектора Лейла Джебраилова. Она поблагодарила руководство университета за предоставленную возможность и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

На торжественном мероприятии был презентован ролик о ЧГПУ, после демонстрации которого несколько учителей задумались о продолжении обучения в стенах чеченского педуниверситета.

После презентационно-приветственной сессии учитель года России – 2018, народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев провел мастер-класс «Креативный учитель для современной школы».

Далее запланирован образовательный интенсив от руководителя Эковерситета ЧГПУ Алят Хаджимурадовой и тренинг по командообразованию «Как создать команду мечты?» под руководством специалистов Педагогической мастерской Алихана Динаева.

После окончания образовательной части программы для слушателей ЛПМ запланировано посещение Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова.