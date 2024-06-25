Ильхам Алиев наградил военнослужащих. СПИСОК

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении военнослужащих Министерства обороны Азербайджана.

В распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана, постановляю:

За особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач наградить следующих военнослужащих Министерства обороны Азербайджана:

орденом «Рашадат» 3-й степени

Бахшалиева Азера Явер оглу – полковника

Микаилова Эльмана Музакир оглу – полковника

Рустамова Фариза Магеррам оглу – полковника

Бахшалиева Низами Физули оглу – майора

Абдулова Исмаила Ровшан оглу – старшего лейтенанта

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Азизова Рамина Руслан оглу – полковника

Рустамова Эльнура Зейналабдул оглу – полковника

Рзаева Мубариза Мехман оглу – полковника

Амирасланова Кямала Гасан оглу – полковник-лейтенанта

Гасанова Фаига Фазиль оглу – майора

Багирова Ульви Ханифа оглу – лейтенанта (посмертно)

Байрамова Расула Хакверди оглу – гизиря

Аббасова Вугара Шахбан оглу – младшего сержанта

медалью «За Отчизну»

Гусейнова Мугабиля Азиз оглу – полковника

Мамедова Рустама Азиз оглу – полковника

Мирзоева Тебриза Рагим оглу – полковника

Рагимова Гасыма Шахид оглу – полковника

Юнусова Ибрагима Мирхан оглу – полковника

Абдуллаева Фуада Зияддин оглу – полковник-лейтенанта

Агаева Мубариза Маил оглу – полковник-лейтенанта

Алыева Ялчина Захид оглу – полковник-лейтенанта в отставке

Джахангирова Сахавата Аликрам оглу – полковник-лейтенанта

Алиева Намига Эльфаил оглу – полковник-лейтенанта медицинской службы

Гаджиева Тураджа Закир оглу – полковник-лейтенанта

Гусейнова Рашада Али оглу – полковник-лейтенанта

Исмаилова Фархада Худаверди оглу – капитана 2-го ранга

Гараева Сабухи Рауф оглу – полковник-лейтенанта

Гулиева Эльсевера Фирдовси оглу – полковник-лейтенанта

Вердиханова Амиля Саркар оглу – полковник-лейтенанта

Ядигарова Рахиба Фейри оглу – полковник-лейтенанта

Бабаева Рзу Дадаш оглу – майора

Гусейнова Эльшана Али оглу – майора

Гаффарова Эйваза Ильяз оглу – майора

Назарова Фирудина Махир оглу – майора

Худулова Рамазана Иззят оглу – капитана

Гасымова Бабека Баба оглу – капитана

Багирова Ульви Ханифа оглу – лейтенанта (посмертно)

Ахмедова Мушвига Гюльбала оглу – младшего гизиря в отставке

Исмаилова Аяза Муса оглу – младшего сержанта

Гасымова Гаджиали Таир оглу – солдата (посмертно)

медалью «За отвагу»

Мамедова Эмиля Расим оглу – полковник-лейтенанта

Салаева Натига Акиф оглу – полковник-лейтенанта

Айдамирова Мардана Надир оглу – майора

Гаджиева Эльтаджа Немат оглу – майора

Асланзаде Руслана Эльман оглу – капитана

Алекберова Кянана Тельман оглу – капитана

Бахтиярзаде Рамина Мехман оглу – лейтенанта

Мустафаева Бабека Акбер оглу – лейтенанта

Бадалова Кероглу Вагиф оглу – младшего сержанта

Гулиева Этибара Ядигар оглу – солдата

медалью «Отважный боец»

Ширинова Кянана Дильгам оглу – майора

Зейналова Мирсадига Зейнал оглу – майора

Бабаева Гюндуза Улдуз оглу – старшего лейтенанта

Амирова Кямала Мансур оглу – старшего лейтенанта

Гулиева Яхъю Салех оглу – старшего лейтенанта

Рустамова Азада Махир оглу – старшего лейтенанта

Бейишова Эмиля Ровшан оглу – лейтенанта

Дадашева Орхана Фазиль оглу – лейтенанта

Наджафова Эмина Магеррам оглу – лейтенанта

Сафарова Халида Рафет оглу – лейтенанта

Шахверанова Хаяла Сабухи оглу – лейтенанта

Абдуллаева Идаята Маркс оглу – гизиря

Гасанова Эмина Иман оглу – гизиря

Гасанова Сайяда Айдын оглу – гизиря

Сафарова Хаяла Гейдар оглу – гизиря

Байрамова Мухаммеда Адалят оглу – младшего гизиря

Абдуллаева Самира Аляддин оглу – солдата в запасе

Бабалы Ханлара Эльбурус оглу – солдата

Мамедова Низами Хасил оглу – солдата

медалью «За отличие в бою»

Демирова Намика Рауфовича – майора

Азимова Афгана Ханлар оглу – капитана

Гусейинли Кямала Кямран оглу – капитана

Мамедова Талеха Дашдемир оглу – капитана

Агаева Самандара Сюбхан оглу – старшего лейтенанта

Ахмедова Эльгюна Адалят оглу – старшего лейтенанта

Лятифова Тогрула Тельман оглу – старшего лейтенанта

Мамедзаде Шамеддина Фархад оглу – старшего лейтенанта

Юсифова Юсифа Алиага оглу – старшего лейтенанта

Джафарова Амида Ялчин оглу – лейтенанта

Аскерова Хаяла Насреддин оглу – лейтенанта

Ибрагимова Ильяса Баламирза оглу – лейтенанта

Гурбанова Амида Малик оглу – старшего гизиря

Садыгова Балаами Агами оглу – гизиря

Гарагезова Вугара Мушфиг оглу – младшего сержанта

медалью «За военные заслуги»

Абдуллаева Вугара Вагиф оглу – полковника

Агаева Эльшана Султанага оглу – полковника

Бахышова Шахина Хаммед оглу – капитана 1-го ранга

Джаббарова Бабу Юсиф оглу – полковника

Алескерли Эльнура Али оглу – полковника

Гаджиева Эльмана Асиф оглу – полковника

Гасанова Арзу Шамиль оглу – полковника юстиции

Искендерова Ильгара Бахадур оглу – полковника

Исмаилова Шамиля Ариф оглу – полковника

Исрафилова Айдына Абдурашид оглу – полковника

Гулиева Эльнара Адиль оглу – полковника

Гулиева Алмахира Гусейн оглу – капитана 1-го ранга

Мюрсалова Вугара Рзахан оглу – полковника медицинской службы

Сеидова Ниямеддина Миразиз оглу – полковника медицинской службы

Велиева Гусейна Алескер оглу – полковника

Юсифова Джасарета Хеким оглу – полковника

Аббасова Муршуда Джумшуд оглу – полковник-лейтенанта

Асланова Эльдениза Илдырым оглу – полковник-лейтенанта

Алиева Фагана Байрам оглу – полковник-лейтенанта

Гумматова Азера Адиль оглу – полковник-лейтенанта в запасе

Керимова Натига Идаят оглу – полковник-лейтенанта

Гурбанова Эльнура Адалят оглу – полковник-лейтенанта

Мехдиева Эльмана Нариман оглу – полковник-лейтенанта

Микаилова Эльнура Фахрад оглу – полковник-лейтенанта

Нагиева Гусейна Баладжан оглу – полковник-лейтенанта

Оруджева Ильгара Рахман оглу – полковник-лейтенанта

Раджабова Эльшана Нуру оглу – полковник-лейтенанта

Шахбазова Маила Шахбаз оглу – полковник-лейтенанта

Тагиева Мусейиба Муталлим оглу – полковник-лейтенанта

Азимли Динара Ариф оглу – майора

Халилова Бабека Салех оглу – майора

Гурбанова Эльвина Намиг оглу – майора

Мамедова Анара Рашид оглу – майора

Мурадова Агиля Сраджаддин оглу – майора

Лятифова Лятифа Назим оглу – капитана

Умудова Юсифа Рафиг оглу – старшего лейтенанта

Мирзазаде Рзу Магеррамали оглу – лейтенанта

Косаева Сируза Абдулмаджид оглу – младшего лейтенанта

Мамедова Шахина Алигулу оглу – старшего гизиря

Мехралиева Алима Эльдар оглу – младшего гизиря

Аллахвердиева Рахиба Мамед оглу – младшего гизиря

Гусейнова Эльвина Гусейнага оглу – младшего гизиря.