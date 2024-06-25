Ильхам Алиев наградил военнослужащих. СПИСОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении военнослужащих Министерства обороны Азербайджана.
В распоряжении говорится:
Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана, постановляю:
За особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач наградить следующих военнослужащих Министерства обороны Азербайджана:
орденом «Рашадат» 3-й степени
Бахшалиева Азера Явер оглу – полковника
Микаилова Эльмана Музакир оглу – полковника
Рустамова Фариза Магеррам оглу – полковника
Бахшалиева Низами Физули оглу – майора
Абдулова Исмаила Ровшан оглу – старшего лейтенанта
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Азизова Рамина Руслан оглу – полковника
Рустамова Эльнура Зейналабдул оглу – полковника
Рзаева Мубариза Мехман оглу – полковника
Амирасланова Кямала Гасан оглу – полковник-лейтенанта
Гасанова Фаига Фазиль оглу – майора
Багирова Ульви Ханифа оглу – лейтенанта (посмертно)
Байрамова Расула Хакверди оглу – гизиря
Аббасова Вугара Шахбан оглу – младшего сержанта
медалью «За Отчизну»
Гусейнова Мугабиля Азиз оглу – полковника
Мамедова Рустама Азиз оглу – полковника
Мирзоева Тебриза Рагим оглу – полковника
Рагимова Гасыма Шахид оглу – полковника
Юнусова Ибрагима Мирхан оглу – полковника
Абдуллаева Фуада Зияддин оглу – полковник-лейтенанта
Агаева Мубариза Маил оглу – полковник-лейтенанта
Алыева Ялчина Захид оглу – полковник-лейтенанта в отставке
Джахангирова Сахавата Аликрам оглу – полковник-лейтенанта
Алиева Намига Эльфаил оглу – полковник-лейтенанта медицинской службы
Гаджиева Тураджа Закир оглу – полковник-лейтенанта
Гусейнова Рашада Али оглу – полковник-лейтенанта
Исмаилова Фархада Худаверди оглу – капитана 2-го ранга
Гараева Сабухи Рауф оглу – полковник-лейтенанта
Гулиева Эльсевера Фирдовси оглу – полковник-лейтенанта
Вердиханова Амиля Саркар оглу – полковник-лейтенанта
Ядигарова Рахиба Фейри оглу – полковник-лейтенанта
Бабаева Рзу Дадаш оглу – майора
Гусейнова Эльшана Али оглу – майора
Гаффарова Эйваза Ильяз оглу – майора
Назарова Фирудина Махир оглу – майора
Худулова Рамазана Иззят оглу – капитана
Гасымова Бабека Баба оглу – капитана
Багирова Ульви Ханифа оглу – лейтенанта (посмертно)
Ахмедова Мушвига Гюльбала оглу – младшего гизиря в отставке
Исмаилова Аяза Муса оглу – младшего сержанта
Гасымова Гаджиали Таир оглу – солдата (посмертно)
медалью «За отвагу»
Мамедова Эмиля Расим оглу – полковник-лейтенанта
Салаева Натига Акиф оглу – полковник-лейтенанта
Айдамирова Мардана Надир оглу – майора
Гаджиева Эльтаджа Немат оглу – майора
Асланзаде Руслана Эльман оглу – капитана
Алекберова Кянана Тельман оглу – капитана
Бахтиярзаде Рамина Мехман оглу – лейтенанта
Мустафаева Бабека Акбер оглу – лейтенанта
Бадалова Кероглу Вагиф оглу – младшего сержанта
Гулиева Этибара Ядигар оглу – солдата
медалью «Отважный боец»
Ширинова Кянана Дильгам оглу – майора
Зейналова Мирсадига Зейнал оглу – майора
Бабаева Гюндуза Улдуз оглу – старшего лейтенанта
Амирова Кямала Мансур оглу – старшего лейтенанта
Гулиева Яхъю Салех оглу – старшего лейтенанта
Рустамова Азада Махир оглу – старшего лейтенанта
Бейишова Эмиля Ровшан оглу – лейтенанта
Дадашева Орхана Фазиль оглу – лейтенанта
Наджафова Эмина Магеррам оглу – лейтенанта
Сафарова Халида Рафет оглу – лейтенанта
Шахверанова Хаяла Сабухи оглу – лейтенанта
Абдуллаева Идаята Маркс оглу – гизиря
Гасанова Эмина Иман оглу – гизиря
Гасанова Сайяда Айдын оглу – гизиря
Сафарова Хаяла Гейдар оглу – гизиря
Байрамова Мухаммеда Адалят оглу – младшего гизиря
Абдуллаева Самира Аляддин оглу – солдата в запасе
Бабалы Ханлара Эльбурус оглу – солдата
Мамедова Низами Хасил оглу – солдата
медалью «За отличие в бою»
Демирова Намика Рауфовича – майора
Азимова Афгана Ханлар оглу – капитана
Гусейинли Кямала Кямран оглу – капитана
Мамедова Талеха Дашдемир оглу – капитана
Агаева Самандара Сюбхан оглу – старшего лейтенанта
Ахмедова Эльгюна Адалят оглу – старшего лейтенанта
Лятифова Тогрула Тельман оглу – старшего лейтенанта
Мамедзаде Шамеддина Фархад оглу – старшего лейтенанта
Юсифова Юсифа Алиага оглу – старшего лейтенанта
Джафарова Амида Ялчин оглу – лейтенанта
Аскерова Хаяла Насреддин оглу – лейтенанта
Ибрагимова Ильяса Баламирза оглу – лейтенанта
Гурбанова Амида Малик оглу – старшего гизиря
Садыгова Балаами Агами оглу – гизиря
Гарагезова Вугара Мушфиг оглу – младшего сержанта
медалью «За военные заслуги»
Абдуллаева Вугара Вагиф оглу – полковника
Агаева Эльшана Султанага оглу – полковника
Бахышова Шахина Хаммед оглу – капитана 1-го ранга
Джаббарова Бабу Юсиф оглу – полковника
Алескерли Эльнура Али оглу – полковника
Гаджиева Эльмана Асиф оглу – полковника
Гасанова Арзу Шамиль оглу – полковника юстиции
Искендерова Ильгара Бахадур оглу – полковника
Исмаилова Шамиля Ариф оглу – полковника
Исрафилова Айдына Абдурашид оглу – полковника
Гулиева Эльнара Адиль оглу – полковника
Гулиева Алмахира Гусейн оглу – капитана 1-го ранга
Мюрсалова Вугара Рзахан оглу – полковника медицинской службы
Сеидова Ниямеддина Миразиз оглу – полковника медицинской службы
Велиева Гусейна Алескер оглу – полковника
Юсифова Джасарета Хеким оглу – полковника
Аббасова Муршуда Джумшуд оглу – полковник-лейтенанта
Асланова Эльдениза Илдырым оглу – полковник-лейтенанта
Алиева Фагана Байрам оглу – полковник-лейтенанта
Гумматова Азера Адиль оглу – полковник-лейтенанта в запасе
Керимова Натига Идаят оглу – полковник-лейтенанта
Гурбанова Эльнура Адалят оглу – полковник-лейтенанта
Мехдиева Эльмана Нариман оглу – полковник-лейтенанта
Микаилова Эльнура Фахрад оглу – полковник-лейтенанта
Нагиева Гусейна Баладжан оглу – полковник-лейтенанта
Оруджева Ильгара Рахман оглу – полковник-лейтенанта
Раджабова Эльшана Нуру оглу – полковник-лейтенанта
Шахбазова Маила Шахбаз оглу – полковник-лейтенанта
Тагиева Мусейиба Муталлим оглу – полковник-лейтенанта
Азимли Динара Ариф оглу – майора
Халилова Бабека Салех оглу – майора
Гурбанова Эльвина Намиг оглу – майора
Мамедова Анара Рашид оглу – майора
Мурадова Агиля Сраджаддин оглу – майора
Лятифова Лятифа Назим оглу – капитана
Умудова Юсифа Рафиг оглу – старшего лейтенанта
Мирзазаде Рзу Магеррамали оглу – лейтенанта
Косаева Сируза Абдулмаджид оглу – младшего лейтенанта
Мамедова Шахина Алигулу оглу – старшего гизиря
Мехралиева Алима Эльдар оглу – младшего гизиря
Аллахвердиева Рахиба Мамед оглу – младшего гизиря
Гусейнова Эльвина Гусейнага оглу – младшего гизиря.