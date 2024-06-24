Атталь: Макрон останется президентом и после внеочередных выборов

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Эмманюэль Макрон останется президентом Франции даже после внеочередных парламентских выборов, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь в интервью Le Parisien.

«Каким бы ни был исход (выборов), президент все равно останется президентом. Вопрос только в том, кто будет премьер-министром и какое большинство будет управлять страной», — сказал Атталь.

По мнению премьера, президентская коалиция одержит победу на внеочередных выборах, несмотря на третье место в рейтингах. Две недели назад у коалиции было 14%, на данный момент рейтинг составляет 20-22%, отметил Атталь.

Президентскую центристскую коалицию премьер назвал альтернативой «клешням» левого и правого блоков в парламенте. Атталь также отметил, что Марин Ле Пен (бывшая глава правой партии «Национальное объединение») хотела бы превратить грядущие выборы в законодательные органы в президентские.