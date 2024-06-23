Клаар приветствует предложение о расследовании стрельбы на границе Армении и Азербайджана |
«Еда была приготовлена в домашних условиях». АПБА расследует массовое отравление в Агстафе |
В Баку возможны кратковременные дожди, в регионах ожидаются паводки и наводнения |
Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления |
Саперы утилизировали найденные на Абшероне боеприпасы (фото, видео) |
На Шахдаге выпал снег |
Отравившимся в Агстафе стало лучше (обновлено) |
Мощный подземный толчок в Венесуэле |
Ткаченко: В условиях санкций Азербайджан оказался близким союзником России (видео) |
Главное Мнения

CSIS: Китай может «без единого выстрела» захватить Тайвань

CSIS: Китай может «без единого выстрела» захватить Тайвань

Китайские военные способны «без единого выстрела» захватить Тайвань, для чего им необходимо просто объявить о проведении правоохранительной операции вокруг острова, которая фактически приведет к его экономической блокаде, пишет CNN со ссылкой на исследование вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Как отмечает телеканал, опасения того, что Китай вторгнется на «демократический остров», усилились за последние годы, а обстановку напрягают регулярные учения НОАК у берегов Тайваня, а также отказ Пекина осудить военную операцию России в Украине.

Аналитики CSIS уже давно сосредоточились на двух основных вариантах установления контроля КНР над Тайванем — силовая операция или военная блокада. Однако в исследовании описан и третий путь — так называемый «карантин». Используя тактику «серой зоны», береговая охрана Китая могла бы полностью или частично перекрыть доступ к портам острова, что привело бы к остановке поставок жизненно важных продуктов и всей экономической деятельности Тайваня.

Так, береговая охрана Китая, считающаяся правоохранительным органом, имеет право останавливать и регулировать судоходство вокруг острова в рамках «карантина», который не считается блокадой или актом войны. «Карантин (является) проводимой правоохранительными органами операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер», — говорится в докладе.

Как отмечают аналитики CSIS, такая тактика уже проявляется в действиях береговой охраны КНР в Южно-Китайском море: китайские корабли регулярно намеренно сталкиваются с катерами ВМС Филиппин, вследствие чего члены экипажа часто получают травмы. Помимо этого, Пекин в последнее время применяет «экономическое запугивание», не исключая и силового воздействия на Тайвань. Вместе с тем потенциальное объявление «карантина» не станет официальным объявлением войны со стороны КНР и «поставит Вашингтон в затруднительное положение».

Если американские военные корабли или самолеты вмешаются в операцию, которую Китай назовет правоохранительной, именно США будут рассматриваться как инициаторы военных действий, пишут аналитики CSIS. В их докладе сказано, что численность береговой охраны Китая составляет 150 океанских судов и 400 меньших судов — это крупнейшие морские правоохранительные силы в мире. У Пекина также еще сотни судов в составе Агентства морской безопасности и морской милиции, а также рыболовные суда, интегрированные в военные и правоохранительные службы Китая.

Авторы CSIS отмечают, что карантинные меры, принятые Пекином, могут оказаться крайне ограниченными. Однако, из-за нежелания крупных компаний столкнуться с возможностью конфискации своих активов китайскими властями такая тактика в конце концов может привести к «экономическому удушению» Тайваня. «Продемонстрированная готовность Китая обыскать и захватить лишь несколько коммерческих судов могла бы оказать огромное сдерживающее воздействие и воспрепятствовать подобным нарушениям», — говорится в докладе.

Также аналитики не исключили, что ограниченные действия по обыску и/или конфискации могут повлиять на полеты на Тайвань, «поскольку карантин может легко распространиться на воздух». В CSIS считают, что китайским военным самолетам будет необходимо «предупредить» лишь несколько рейсов, чтобы оказать сдерживающее воздействие на весь трафик.

Между тем карантин, а не блокада, не потребует от Китая закрытия или ограничения доступа к Тайваньскому проливу. Это означает, что Вашингтон и его союзники могут потерять одно из своих крупнейших требований о вмешательстве в соответствии с международным правом, сохраняя свободу судоходства на международном водном пути. «Если карантин представить как операцию правоохранительных органов, Китай может легко объявить о завершении операции и заявить, что ее цели были достигнуты», — говорится в докладе.

Теги:
Из этой рубрики
CSIS: Китай может «без единого выстрела» захватить Тайвань
Мнения

CSIS: Китай может «без единого выстрела» захватить Тайвань

2024/06/23, 14:56
Арман Абовян исключил прием Армении в ЕС (видео)
Мнения

Арман Абовян исключил прием Армении в ЕС (видео)

2024/06/22, 13:50
Пашинян начинает разбираться с карабахской верхушкой
Мнения

Пашинян начинает разбираться с карабахской верхушкой

2024/06/21, 16:16
Политолог объяснил, почему Вашингтон торопит Баку
Мнения

Политолог объяснил, почему Вашингтон торопит Баку

2024/06/21, 16:15
Пламен Димитров: Болгарии важно не только своевременное замещение российского газа азербайджанским, но и его низкая цена
Мнения

Пламен Димитров: Болгарии важно не только своевременное замещение российского газа азербайджанским, но и его низкая цена

2024/06/21, 10:00
Агиль Рустамзаде допускает рост угрозы возобновления боев между Азербайджаном и Арменией
Мнения

Агиль Рустамзаде допускает рост угрозы возобновления боев между Азербайджаном и Арменией

2024/06/21, 00:12
Франк Умбах: Армения не сможет конкурировать с Азербайджаном ни в военном, ни в экономическом плане
Мнения

Франк Умбах: Армения не сможет конкурировать с Азербайджаном ни в военном, ни в экономическом плане

2024/06/20, 13:22
Балсанян - о причинах возражений Еревана против декларации саммита по Украине (видео)
Мнения

Балсанян – о причинах возражений Еревана против декларации саммита по Украине (видео)

2024/06/19, 00:32
Тофиг Зульфугаров: Красная линия для Азербайджана – это безопасность его границ
Мнения

Тофиг Зульфугаров: Красная линия для Азербайджана – это безопасность его границ

2024/06/17, 09:59