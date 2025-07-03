США приостанавливают поставки Украине критически важного вооружения. Как украинцы будут приспосабливаться к новым условиям, что предпримут европейские союзники Киева и насколько выгодно данное решение Вашингтона для российской стороны?

Об этом в интервью Minval.az рассказал политический консультант из Украины, военнослужащий Александр Антонюк.

— Все поставки американского оружия в Украину, включая запчасти и боеприпасы, были приостановлены. Говорят, что это связано с проверкой запасов Пентагона. Какие последствия это может иметь для Украины, учитывая, что критически важное оружие производится только в США?

— Действительно, информация о том, что поставки американского оружия временно прекращены, вызывает серьёзное беспокойство. Особенно потому, что речь идёт о самых необходимых элементах, без которых невозможно поддерживать эффективную оборону – о снарядах для артиллерии калибра 155 миллиметров, ракетах для систем HIMARS, зенитных комплексах Patriot. Это те самые инструменты, благодаря которым Украина способна эффективно сопротивляться российской агрессии.

Если подтвердится, что Соединённые Штаты действительно приостановили поставки, это может серьёзно осложнить ситуацию на фронте. Однако важно понимать, что пока речь идёт не об официальном заявлении правительства США, а о неофициальных утечках и предположениях. Поэтому паниковать преждевременно не стоит. Тем не менее последствия могут быть масштабными, ведь некоторые из этих ресурсов воспроизводятся только в США и других поставщиков пока нет. Украина уже сталкивалась с подобными кризисами, когда поставки задерживались или снижались, и всегда находила способы адаптироваться. Поэтому сейчас крайне важно сохранять спокойствие и сосредоточенность, мобилизовать внутренние ресурсы и усилия.

— Существует мнение, что приостановка поставок — это своего рода инструмент давления, направленный на выдавливание политических уступок со стороны Украины. При этом Россия усилила ракетные обстрелы украинских городов. Как Вы это прокомментируете? Какова цель Вашингтона в такой ситуации?

— В большой политике не бывает чистых решений, особенно в такой сложной и неоднозначной ситуации. Часто подобные шаги — это не просто технические меры, а именно политические сигналы, своего рода дипломатический рычаг давления.

Возможно, в Вашингтоне сейчас происходит внутренняя борьба между разными политическими силами, которые по-разному оценивают ситуацию в Украине и приоритеты внешней политики. Промежуточные выборы в США создают дополнительное напряжение и желание показать некоторую экономию ресурсов, или же сменить курс помощи. Все это влияет на решения.

В то же время российская сторона активно усиливает свои атаки, пытаясь воспользоваться моментом, когда Украина оказывается в определённом информационно-материальном вакууме. Враг воспринимает каждый сбой в поставках как возможность получить преимущество.

Цель США в такой ситуации может быть сложной и многогранной. С одной стороны, они хотят проверить способность Украины выстоять в сложных условиях, показать необходимость реформ и самодостаточности, а с другой, внутренние политические интересы вынуждают их использовать помощь как инструмент давления. Для Украины же важно сохранять силу и волю, чтобы не дать использовать себя как разменную монету.

— Ситуация на Ближнем Востоке с напряжённостью между Израилем и Ираном может вынудить США ограничить поставки Украине из-за ограниченности запасов Пентагона и необходимости реагировать на новые угрозы. Как Вы оцениваете этот фактор?

— Конфликты на Ближнем Востоке действительно оказывают дополнительное давление на американский военный бюджет и логистику. Текущая ситуация с эскалацией между Израилем и Ираном требует от США усиления военного присутствия, переброски ресурсов, а значит, и перераспределения имеющихся запасов.

Ни для кого не секрет, что даже для такой сверхдержавы, как США, военные ресурсы — это не бездонный колодец. Есть пределы производственных мощностей, сроки изготовления, необходимость балансировать между разными направлениями. Однако если бы вопрос был лишь в ресурсах, можно было бы найти компромиссы и временные решения. Скорее всего, политические и стратегические соображения играют не меньшую роль. Важно понимать, что, если США начнут серьёзно ограничивать помощь Украине, это станет тревожным сигналом для всего мира, в том числе для союзников по НАТО, и повлияет на глобальную стабильность.

— Существует идея, что европейские страны могут начать закупать американское оружие и поставлять его Украине, что будет отражаться в новых расходах НАТО. Одобрят ли США такой план?

— Такой сценарий вполне реален и даже имеет перспективы развития. Европа, особенно страны Европейского союза, уже демонстрируют готовность усиливать собственную поддержку Украины, включая финансирование закупок вооружений. Если Америка временно приостанавливает прямые поставки, Европа может стать тем самым плечом, которое частично компенсирует дефицит. В этом случае речь идёт не о новой помощи, а о перераспределении ответственности в рамках альянса.

С точки зрения США, это выгодно. Во-первых, это поддерживает оборонную промышленность, во-вторых, снижает давление на американский бюджет и политически выгодно, поскольку помощь Украине будет оформлена как поддержка европейских союзников. В глобальной политике форма порой важнее содержания, и здесь важен именно дипломатический аспект.

— Есть ли вероятность, что США пересмотрят своё решение о приостановке поставок?

— Вероятность есть всегда, особенно если решение не было окончательно утверждено на самом высоком уровне. Пока отсутствуют официальные заявления президента или министра обороны США, можно рассчитывать, что дипломатические усилия и переговоры приведут к изменению позиции. Главное, чтобы украинская сторона продемонстрировала решимость, чётко аргументировала свои потребности, показала свою ответственность и вклад в общую борьбу. Дипломатия должна быть активной, грамотной и настойчивой.

История знает примеры, когда решения о приостановке поставок менялись под влиянием усилий партнёров и реальной ситуации на фронте. Важно не создавать панику, но и не опускать руки.

— Как Россия будет действовать в условиях приостановки американских поставок оружия Украине?

— Россия, безусловно, воспринимает приостановку как шанс усилить давление и попытаться добиться своих целей на поле боя. Кремль уже публично радуется подобным новостям и заявляет, что это приближает их «окончательную победу». В ответ мы можем ожидать роста количества ракетных ударов по гражданским и военным объектам, увеличения активности беспилотников, попыток наступлений и диверсий. Однако у самой России тоже ограниченные ресурсы и возможности. Если она сделает ставку на быстрый прорыв, а Украина выдержит этот удар, это станет для Кремля серьёзным поражением.

Для нас же главное сохранять стойкость, поддерживать мораль, не допускать паники и использовать каждую возможность для укрепления обороны. Уже неоднократно в истории борьбы с агрессором Украина показывала способность выстоять в самых сложных обстоятельствах.