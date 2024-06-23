Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления |
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Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления

Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления

Силы обороны атаковали пункт управления мотострелкового полка на территории России. Пункт размещался в Белгородской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За операцией стояли Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Украинские защитники нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

«По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена», – говорится в сообщении.

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