Бердыев будет получать в «Туран-Товузе» намного больше Аббасова

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Новый главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Туран-Товуз» Курбан Бердыев согласился возглавить команду на условие улучшения финансовой составляющей. Об этом сообщает «Азериспорт».

71-й летний туркменский специалист будет получать в разы больше своего предшественника Айхана Аббасова, но также будет значительно увеличен бюджет клуба. Бердыев сможет выбирать футболистов на свое усмотрение, особенно это касается легионеров.

Помимо результатов основной команды, Бердыев должен будет помочь в становлении и улучшении работы клуба во всех направлениях, так обладает предостаточным опытом в этом направлении.