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В столичном регионе установится 33-градусная жара

В столичном регионе установится 33-градусная жара

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть юго-западный ветер.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 55-65%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, град. Ночью и утром ожидается туман, местами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 17-22° тепла.

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