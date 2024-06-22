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Главное Общество

Генерал Гулиев просит о свободе

Генерал Гулиев просит о свободе

Находящийся в заключении генерал упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана Эльчин Гулиев попросил отпустить его на свободу по состоянию здоровья.

Согласно закону, если осужденный страдает тяжелым заболеванием, то может претендовать на условно-досрочное освобождение, напоминает “Qafqazinfo”.

Обращение генерала было рассмотрена в Хазарском районном суде. Суд примет окончательное решение после соответствующего экспертного заключения.

Отметим, что Эльчин Гулиев, работавший начальником Антитеррористического центра МНБ, был арестован в 2015 году и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он был признан виновным в получении взятки в крупном размере, вымогательстве, разбое, незаконном лишении свободы и других тяжких преступлениях.

Ранее суд отклонил обращение, отбывающего наказание в колонии строгого режима Гулиева по поводу его перевода в исправительное учреждение участкового типа.

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