Пашиняна обвинили в разрыве связей с армянской диаспорой

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян разрушает связи с армянской диаспорой, будучи инструментом в прокси-войне.

С подобным заявлением выступил бывший заместитель генерального секретаря ООН Бенон Севан, сообщает ТАСС.

«Они разрушают страну и отношения армянской диаспоры с Арменией», — заявил Севан, отметив, что в России живет и работает больше армян, чем в Армении, и они вносят огромный финансовый вклад в экономику страны.

Экс-замгенсека ООН подчеркнул, что «обвинения Еревана в сторону Москвы неадекватны и не соответствуют политическому вектору самой Армении».