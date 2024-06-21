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МИД Турции положительно воспринял признание Арменией Палестины государством

МИД Турции положительно воспринял признание Арменией Палестины государством

Министерство иностранных дел Турции положительно восприняло решение Армении признать Палестину государством. Об этом заявил МИД Турции.

«После таких государств, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, нас радует решение Армении признать Палестину государством. Как мы подчеркивали ранее, признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести. Турция продолжит усилия, чтобы больше стран признали Палестину», – говорится в заявлении МИД Турции.

Напомним, сегодня МИД Армении распространил заявление о признании Палестины государством.

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