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Правительство Азербайджана установило критерии нужд обороны

Правительство Азербайджана установило критерии нужд обороны

В Азербайджане установлены критерии нужд обороны или государственной безопасности и порядок проведения связанных с ними закупок.

Данное решение принял Кабинет Министров Азербайджана.

Критериями потребностей в обороне или государственной безопасности являются:

– Защита независимости, суверенитета, территориальной целостности и населения Азербайджана от агрессии;

– Защита конституционного строя, общественного порядка и общественной безопасности;

– Обеспечение охраны, защиты и неприкосновенности государственной границы Азербайджана;

– Осуществление разведывательной и контрразведывательной деятельности;

– Борьба с терроризмом и транснациональной организованной преступностью;

– Обеспечение развития оборонной промышленности;

– Обеспечение охраны стратегически важных государственных объектов, экспортных нефтегазопроводов и объектов их инфраструктуры и др.

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