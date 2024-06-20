Правительство Азербайджана установило критерии нужд обороны

В Азербайджане установлены критерии нужд обороны или государственной безопасности и порядок проведения связанных с ними закупок.
Данное решение принял Кабинет Министров Азербайджана.
Критериями потребностей в обороне или государственной безопасности являются:
– Защита независимости, суверенитета, территориальной целостности и населения Азербайджана от агрессии;
– Защита конституционного строя, общественного порядка и общественной безопасности;
– Обеспечение охраны, защиты и неприкосновенности государственной границы Азербайджана;
– Осуществление разведывательной и контрразведывательной деятельности;
– Борьба с терроризмом и транснациональной организованной преступностью;
– Обеспечение развития оборонной промышленности;
– Обеспечение охраны стратегически важных государственных объектов, экспортных нефтегазопроводов и объектов их инфраструктуры и др.