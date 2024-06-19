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МИД России: Франция провоцирует новую эскалацию в Закавказье

МИД России: Франция провоцирует новую эскалацию в Закавказье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство Франции руководствуется не интересами Армении, не интересами какого-то конкретного, даже одного, но народа – ничего подобного.

«Париж стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей», – считает Захарова.

По ее словам, речь идет не только о «личных интересах Елисейского дворца», но и о Франции – как проводника натовской идеологии.

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