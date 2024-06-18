Пашазаде рассказал епископу Алексию о мультикультурных ценностях Азербайджана (фото)

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Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял 18 июня назначенного Русской православной церковью в Азербайджан епископа Алексия. Об этом сообщает «Азертадж».

На встрече шейх уль-ислам рассказал о мультикультурных ценностях Азербайджана, уважении ко всем религиям и обычаям: «Заложенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым азербайджанский мультикультурализм сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым в новой и более широкой плоскости».

Выразив удовлетворение уровнем отношений между представителями двух религий, шейх уль-ислам выразил уверенность в том, что эти связи будут эффективными и прочными.

Подчеркнув религиозную деятельность нашей страны в послевоенный период, председатель УМК отметил, что разрушенные в период 30-летней вражеской оккупации мечети и церкви сегодня восстанавливаются Фондом Гейдара Алиева во главе с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой, создаются все условия для удобного использования их верующими.

«Сегодня в Шуше, а также на других освобожденных от оккупации территориях ремонтируются и реставрируются религиозные храмы. Я бы хотел, чтобы вы увидели эти храмы, вместе с нами стали свидетелями приятных событий, разделили нашу радость».

Затем епископ Алексий рассказал о толерантности азербайджанского народа к различным религиям и выразил удовлетворение таким подходом.

Выступая на мероприятии, председатель Религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев подтвердил слова шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и епископа Алексия и поблагодарил Азербайджанское государство за эти условия. Внимание и уважение, проявляемые руководством Азербайджана и лично шейх уль-исламом к другим религиям, заслуживают одобрения, сказал он.