Харманджи: Работники сферы здравоохранения недостаточно вовлечены в работу по борьбе с изменением климата

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Работники сферы здравоохранения недостаточно вовлечены в работу по борьбе с изменением климата. сказала руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи во время панельной дискуссии на глобальном саммите «Прогнозирование здорового будущего» в Баку, передает АПА.

«Глобальное потепление, изменение климата приобретают все более широкий размах. В связи с глобальным потеплением было проведено много исследований. На мой взгляд, мы можем изменить ход событий. Как работник сферы здравоохранения я считаю, что мы недостаточно вовлечены в работу, проводимую в области борьбы с изменением климата, глобальным потеплением», – добавила Харманджи.