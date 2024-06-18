Обнародована сумма, потраченная в Азербайджане на покупку одежды и обуви

229 Просмотров

В январе-мае текущего года на приобретение текстильных товаров, одежды и обуви в объектах розничной торговли Азербайджана было потрачено 2 млрд. 821,5 млн. манатов, что на 5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает АПА со ссылкой на отчет Госкомстата.

В мае текущего года объем средств, потраченных на текстильную продукцию, одежду и обувь в объектах розничной торговли, составил 543 млн. манатов.

За январь-май текущего года 13,4% средств, потраченных потребителями в розничной торговой сети, было потрачено на текстильную продукцию, покупку одежды и обуви.