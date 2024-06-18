В Азербайджане жара достигла 39-градусной отметки

254 Просмотров

Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в настоящее время в Азербайджане.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 10:00 18 июня, погодные условия в большинстве районов страны были стабильными, осадков преимущественно не было. Однако днём в некоторых горных районах наблюдались грозы и кратковременные дожди.

Количество выпавших осадков в Гёйгёле и Гедабее составило 1 мм.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 37, в Нахчыванской Автономной Республике – 39, в низменных районах – 38, в горах – 26 градусов выше нуля.