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Ручка, блокнот и бутылка воды. Байден и Трамп согласовали регламент дебатов

Ручка, блокнот и бутылка воды. Байден и Трамп согласовали регламент дебатов

Предвыборные штабы Джо Байдена и Дональда Трампа договорились о правилах первых дебатов, которые должны состояться менее чем через две недели. В частности, кандидаты будут выступать без черновиков, а в студии не будет аудитории. Об этом сообщает телеканал CNN, организующий встречу Байдена и Трампа.

Ожидается, что кандидаты будут выступать на одном подиуме, микрофоны будут выключены, за исключением кандидата, чья очередь будет выступать.

Черновики запрещены, из других разрешенных реквизитов – ручка, блокнот и бутылка воды.

Дебаты между Байденом и Трампом пройдут в Атланте 27 июня и продлятся 90 минут. Они будут предусматривать две рекламные паузы. В это время представители предвыборных штабов не смогут общаться со своим кандидатом.

«Модераторы будут использовать все имеющиеся у них инструменты для обеспечения соблюдения времени и обеспечения цивилизованной дискуссии», – передает CNN.

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