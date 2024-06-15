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Пашинян предложил Баку создать механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня

Пашинян предложил Баку создать механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Баку создать механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня.

«Если одна из сторон сообщает о нарушении, то на месте запускается механизм расследования – его могут проводить военные прокуратуры двух стран или другие органы.Кафане Это можно сделать без бюрократический волокиты, поручением лидеров двух стран ответственным структурам», сказал Пашинян на встрече с членами правящего «Гражданского договора» в Кафане.

«То есть, при любом инциденте должно быть проведено расследование, которое выявит правду. И если будут установлены нарушения, то стороны могут предпринять действия по повышению дисциплины. Это может быть правильным решением», – заявил он.

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