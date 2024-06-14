В МВД рассказали, как мошенники обманывают пожилых и одиноких людей

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В Азербайджане пожилые и одинокие граждане подвергаются мошенничеству.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, неизвестные лица звонят на мобильные и домашние телефоны с различных зарубежных и местных номеров, давая гражданам ложную информацию о том, что их близкие родственники – дети, сестры, братья, отцы и матери – якобы находятся в тяжелом состоянии в одной из больниц, после чего мошенники требуют различные суммы денег для срочной оплаты.

«Преступники и преступные группировки в основном выбирают в жертвы пожилых, одиноких граждан и забирают требуемые средства в наличной или онлайн-форме, направляя курьеров по их адресам», – говорится в сообщении.

МВД призывает граждан быть осторожными, проверять преподносимую информацию и не давать деньги незнакомым лицам.