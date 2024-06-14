Остин заявил о «ключевой стадии» войны в Украине

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Соединенные Штаты Америки и страны-союзники должны увеличить поставки вооружения Украины.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге.

По его словам, Украине необходимо увеличить поставки вооружения, поскольку война в Украине вступила в «ключевую стадию».

«Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступила ключевая стадия (в войне – ред.), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений», – сказал он.

Кроме того, Остин заявил, что Путин не имеет права ставить Киеву условия о мире.

«Это как раз то поведение, которое мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа», – сказал Остин.