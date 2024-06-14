Эксперт: Это решение Пашиняна может стать фатальным

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Решение премьер-министра Никола Пашиняна о выходе страны из ОДКБ может фатально сказаться на Армении и ее государственности, необходимо по всем каналам донести до него это. Такое мнение высказал ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Понятно, что решение Пашиняна носит отчасти эгоистический, отчасти нервно-ответный ситуативный характер на то, что произошло за последние четыре года, но больше всего беспокоит нарастание антироссийских тенденций в армянском обществе. А нынешняя властная элита страны – пропашиняновская – стоит на западных позициях. Это данность, из которой надо исходить. Пока вероятный сценарий дальнейшего развития событий, к сожалению, негативный, но надо делать все, если еще остается окно возможностей для того, чтобы работать и взаимодействовать с Пашиняном, по различным каналам убеждая его взвесить, продумать и не принимать фатальных военно-политических решений, которые могут привести в дальнейшем к очень тяжелым последствиям для Армении и ее государственности», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что реакция ОДКБ на последние заявления армянских официальных лиц остается сдержанной, к выходу из этой организации Армению подталкивают западные страны, в частности США и Франция. «Париж уже взял на себя обязательства под ключ создать комплексную противовоздушную оборону Армении. Американцы подписали меморандум о подготовке военных кадров и проведения информационно-психологических операций», – добавил Коротченко.

При этом, по словам эксперта, Армения не собирается разрывать экономическое взаимодействие с Россией, потому что оно приносит экономике страны беспрецедентные бонусы, особенно в условиях антироссийских санкций. «Также маловероятен выход из ЕАЭС», – отметил аналитик.