В Баку прибыла военная делегация Китая (видео)

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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с заместителем начальника Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая генерал-майором Яо Гинем. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сначала гости побывали на Аллее шехидов, где возложили цветы на могилы наших сограждан, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, была почтена их светлая память.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране, была выражена уверенность в том, что этот визит внесет вклад в двустороннее военное сотрудничество. Отмечалась особая роль глав двух государств в успешном развитии отношений между Азербайджаном и Китаем.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал об исторической значимости для нашего народа освобождения земель, долгое время находившихся под оккупацией, после Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии под руководством Верховного главнокомандующего. Подчеркивалось, что территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена после антитеррористической операции, проведенной в Карабахском экономическом районе без нанесения ущерба гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Министр обороны проинформировал китайского гостя о сложившейся оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе.

Выразив признательность за теплый прием, генерал-майор Я.Гин подчеркнул важность регулярного проведения подобных встреч с точки зрения обмена опытом между армиями двух стран, а также дальнейшего развития двусторонних отношений. Китайский гость пригласил министра обороны Азербайджанской Республики на 11-й Пекинский Сяншаньский форум, который состоится в сентябре нынешнего года.

Было отмечено, что Китай всегда готов оказать поддержку Азербайджану в обеспечении мира и стабильности в регионе.

На встрече также были проведены широкие обсуждения вопросов, касающихся военной, военно-технической и военно-образовательной областей двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.